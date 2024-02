De Vrij punge: «+10 sulla Juve, le altre non hanno speranza»

De Vrij punge il Milan: «+10 sulla Juve, le altre non hanno speranza». Le parole del difensore dell’Inter a Sky Sport

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che riguardano anche il Milan.

DE VRIJ – «Anche stasera abbiamo mostrato sin dall’inizio qual era il segnale che volevamo dare al campionato. Questa era una partita fondamentale per andare a +10 sulla Juventus, continuando a vincere senza dare speranza agli altri. Vorrei sempre giocare, come tutti i calciatori. A volte il mister sceglie altri compagni, ma io sono uno che pensa sempre alla squadra per prima cosa. È importante, se non giochi sempre, sfruttare le tue occasioni»