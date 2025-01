De Siervo a Mediaset: «Supercoppa in Arabia con uno scopo molto preciso, vi spiego quale»

De Siervo, AD della Lega Serie A, ha commentato la decisione di svolgere la Supercoppa Italiana ancora una volta in Arabia

Intervenuto a Mediaset prima di Juve-Milan, Luigi De Siervo ha dichiarato:

TUTTO ESAURITO – «Grande attesa, grande partita, grandi campioni. Momento importante, la Supercoppa è un’occasione per promuovere il nostro calcio nei nuovi mercati. Questo dal punto di vista sportivo è il nuovo centro del mondo».

CRESCITA DEL MOVIMENTO ARABO – «Calcio cresciuto a livello di club, ma soprattutto che riguarda i giovani. Stanno investendo su una generazione che sarà protagonista».

DERBY IN FINALE – «Sappiamo che la prima finalista sarà l’Inter, ci aspettiamo la seconda. Questo paese guarda all’Italia come un punto di riferimento. Siamo qui per coccolare l’interesse, svilupparlo nel tempo e aiutarlo a crescere».