Serie A nel caos, De Siervo frena sul derby di lunedì: «Non credo proprio». Milan spettatore interessato

La Lega Serie A prepara il ricorso: rischio rivoluzione per la 37ª giornata. Le parole di De Siervo col Milan spettatore interessato

Il finale di stagione della Serie A rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso istituzionale. Al centro della polemica c’è la programmazione della 37ª giornata, finita nel mirino dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Una scelta che ha provocato la reazione durissima della Lega Serie A, pronta a difendere la regolarità del campionato anche nelle sedi legali.

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L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha mostrato grande prudenza sulla vicenda, lasciando intendere che la partita sia tutt’altro che chiusa. Intervenendo ai microfoni dell’AGI alla stazione Termini durante l’arrivo del trofeo della Coppa Italia, il dirigente ha dichiarato: «È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio».

De Siervo ha poi spiegato che la Lega sta preparando una risposta ufficiale molto attenta sotto il profilo istituzionale: «Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità», ha aggiunto, ribadendo la necessità di tutelare l’equilibrio sportivo del torneo.

Il Tar del Lazio può cambiare tutto

La Lega Serie A sarebbe pronta a presentare un ricorso urgente al Tar del Lazio contro il provvedimento della Prefettura. Il nodo centrale riguarda infatti la contemporaneità delle gare decisive nelle ultime due giornate di campionato, principio considerato fondamentale per assicurare correttezza e trasparenza nella corsa a scudetto, Europa e salvezza.

Nel caso in cui il derby venisse effettivamente disputato lunedì sera, potrebbero essere rinviate anche altre sfide cruciali come Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Uno scenario che provocherebbe inevitabili problemi organizzativi, disagi per i tifosi e nuove criticità sotto il profilo della sicurezza.

Al momento, però, il programma della 37ª giornata resta invariato. La Lega attende infatti il pronunciamento dei giudici amministrativi prima di ufficializzare eventuali modifiche al calendario. Se il Tar dovesse confermare la decisione della Prefettura, il turno di campionato potrebbe essere completamente riscritto, con ben cinque partite spostate nel prime time del lunedì sera.