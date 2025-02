De Sciglio a DAZN: «Sono leggerezze che non possiamo permetterci»

De Sciglio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Milan. Queste le parole dell’ex rossonero

Al termine di Empoli-Milan, gara valevole per la 24esima giornata di Serie A, Mattia De Sciglio è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’ex rossonero:

«Finché siamo rimasti in undici il Milan non aveva creato praticamente nulla, abbiamo fatto una partita di grandissima intensità e li abbiamo messi in difficoltà, soprattutto nel primo tempo con l’occasione clamorosa di Colombo».

«Purtroppo c’è stato l’episodio, sono leggerezze che una squadra come la nostra che ha bisogno di punti non può permettersi. È chiaro che poi in parità numerica queste squadre hanno giocatori che ti possono tirare fuori la giocata come è successo».