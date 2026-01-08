De Rossi a Dazn: «Meritavamo di vincere, l’amarezza è tanta. Mi spiace per Stanciu»

De Rossi al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Al termine di un Milan-Genoa vietato ai deboli di cuore, Daniele De Rossi si è presentato ai microfoni di DAZN con sentimenti contrastanti. Il tecnico del Grifone ha preferito non alimentare polemiche arbitrali sul contatto da rigore nel finale: «Partiamo da altro, Marelli ha già detto tutto, ha chiosato così. È la sua opinione… Non è la mia, andiamo avanti», ha tagliato corto, preferendo concentrarsi sulla prestazione dei suoi uomini. Per De Rossi, il pareggio finale non racconta del tutto l’andamento del match: «Un pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Ma noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto, soprattutto per il grande primo tempo. L’amarezza è tanta».

Il momento chiave della serata è stato il calcio di rigore nel recupero, affidato a Stanciu. Il tecnico ha voluto rivendicare con forza la paternità di quella decisione, difendendo il proprio giocatore: «È stata una mia scelta, l’ho chiamato io dalla panchina perché lo vedo calciare punizioni e rigori in allenamento e ha un piede incredibile. Mi dispiace che non abbia avuto questa soddisfazione perché è un ragazzo meraviglioso che si allena meglio di tutti». Una difesa a spada tratta per un calciatore che, nonostante il poco spazio, ha sempre mantenuto uno standard di professionalità altissimo.

De Rossi, il futuro di Colombo: «Ha potenziale per i livelli più alti»

Un’altra nota lieta della serata è stata la prestazione di Lorenzo Colombo, autore di una prova di grande sacrificio contro la squadra che detiene il suo cartellino. De Rossi ha speso parole di grande stima per l’attaccante, intravedendo per lui un futuro brillante: «Penso che sia ideale per qualsiasi tipo di gioco e per qualsiasi allenatore. Ha grandi qualità, dà tutto. Se continua così sarà fondamentale per noi».

Secondo l’allenatore giallorosso, il centravanti classe 2002 non ha ancora espresso tutto il suo valore e possiede i margini per ambire a palcoscenici ancora più prestigiosi: «Per me ha il potenziale anche per giocare a livelli più alti», ha concluso De Rossi, sottolineando come la convivenza con una seconda punta possa ulteriormente esaltarne le caratteristiche, sgravarlo da compiti pesanti e renderlo ancora più letale sotto porta. Il Genoa esce da San Siro con un punto, ma soprattutto con la consapevolezza di aver ritrovato la compattezza necessaria per il finale di stagione.