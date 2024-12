De Roon avvisa il Milan: «Ammonizione evitata, sono contento di poter giocare venerdì»

De Roon avvisa il Milan: le parole in vista della partita di venerdì dopo il gol primo gol segnato dall’Atalanta contro la Roma

De Roon, autore del primo gol dell’Atalanta contro la Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della prossima partita contro il Milan.

LE PAROLE – «Sono contento di non aver preso l’ammonizione. Sono contento che posso giocare venerdì. Mi sento bene, voglio giocare ogni partita soprattutto in questa squadra dove stiamo correndo l’uno per l’altro, tanta roba».