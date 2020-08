De Paul costa troppo per il Milan, la pista per ora si raffreda

L’Udinese non fa sconti e spara alto per Rodrigo De Paul. I bianconeri non sono disposti a scendere sotto i 30-35 milioni

L’Udinese non fa sconti e spara alto per Rodrigo De Paul. I bianconeri non sono disposti a scendere sotto i 30-35 milioni di euro per il trequartista argentino, una cifra che ha spaventato i rossoneri. Il Milan è molto interessato al talento friulano, ma non è disposto a fare follie in questa sessione di mercato. Inoltre, c’è già una trattativa in corso con il Real Madrid per Oscar Rodriguez sulla base di 20 milioni. Probabile che la dirigenza rossonera possa mollare la presa qualora l’Udinese non faccia uno sconto sul cartellino del giocatore.