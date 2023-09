De Paola: «Questa è stata la chiave della sconfitta del Milan. E Pioli…». La sua analisi del derby di Milano

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, De Paola ha fatto il punto in casa Milan dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter.

DE PAOLA – «Kjaer ha fatto ampiamente il suo tempo, non è più competitivo a certi livelli. Thiaw, al contrario, è troppo giovane e ingenuo, non ha personalità e sparisce nei momenti importanti. Il modo in cui Thuram lo ha ridicolizzato nei primi due gol dell’Inter è stata la chiave della sconfitta di un Milan a trazione anteriore ma assolutamente scadente in fase difensiva. La responsabilità ricasca sull’allenatore. Il progetto rossonero è affascinante e intelligente, ma non può permettersi battute d’arresto così mortificanti a causa di evidenti approssimazioni tattiche. Le assenze di Tomori (ingenuo a farsi espellere contro la Roma, ma con la complicità di un cambio che andava effettuato prima dal tecnico) e Kalulu non bastano a giusticare l’orribile capitombolo. E Pioli avrebbe dovuto considerare le ripercussioni psicologiche di un risultato eccessivamente negativo. Così come le vittorie aiutano a crescere, le sconfitte pesanti creano inquietudini, determinano insicurezze, producono guasti perché possono cancellare le certezze e i progressi compiuti in precedenza. Non ci si consegna in questo modo all’avversario principale. Eppure i segnali c’erano stati. Il Milan è stato fin dall’inizio del campionato in equilibrio fra la splendida sorpresa e la fragorosa delusione. Una magia ne ha accompagnato i primi passi, ma è stato un male adagiarsi su questi con l’enfasi dell’impresa. Bagliori eccessivi e distorcenti. Soprattutto andavano colti i segnali di qualcosa che doveva ancora compiersi. Troppa euforia ha accompagnato vittorie che andavano seguite come passi di crescita e non come manifestazioni di potenza.»