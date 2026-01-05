De Paola avvisa la Serie A: «Inter impressionante, ma occhio al Milan sornione»

De Paola analizza lo scontro scudetto tra Inter e Napoli e il ruolo di “outsider di lusso” dei rossoneri di Allegri

La diciottesima giornata di Serie A ha lasciato in eredità una classifica cortissima e un entusiasmo crescente per il prossimo turno, che vedrà andare in scena un cruciale Inter-Napoli. Intervenuto a L’Editoriale su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha inquadrato il big match di San Siro come il vero spartiacque della stagione: «Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l’eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una».

L’analisi di De Paola si è poi soffermata sulla spaventosa prova di forza offerta dai nerazzurri contro il Bologna, sottolineando la mentalità vincente impressa da Cristian Chivu. Ciò che ha colpito di più non è stato solo il gioco, ma l’atteggiamento feroce del tecnico: «L’Inter mi ha impressionato per la pressione esercitata. Il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz’ora fa capire che la salita di gradini dell’Inter è stata notevole». Una fame di perfezione che candida prepotentemente i nerazzurri al ruolo di favoriti.

De Paola, il Milan “sornione” e il vantaggio dell’agenda libera

Nonostante i riflettori siano puntati sulla sfida di San Siro tra le prime due della classe, De Paola invita a non sottovalutare il percorso della squadra di Allegri. Il Milan, infatti, potrebbe beneficiare di una condizione fisica e mentale privilegiata rispetto alle rivali.

Il giornalista ha messo in guardia la concorrenza: «Attenzione al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni europei e pronto a dare fastidio a chiunque». Con una partita a settimana e una rosa che sta trovando solidità, i rossoneri rappresentano la vera mina vagante di un campionato che, nel prossimo weekend, vivrà uno dei suoi momenti più spettacolari.