De Laurentiis osserva interessato la Super League, ci sarebbe l’idea

Circa due anni fa Aurelio De Laurentiis aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui parlava della Super League. Il presidente napoletano non è affatto contrario alla creazione di un nuovo torneo e per il momento si limita ad osservare la situazione.

Florentino Perez ha citato anche i partenopei tra le papabili 5 che affiancheranno (alternandosi) le 15 big. Di certo, la partecipazione del Napoli potrebbe portare un’altra ampio bacino di utenza verso il nuovo torneo che già vanta un’ampia fetta di Serie A con le tre big.