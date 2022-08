Charles De Ketelaere si presenta in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il neo centrocampista rossonero. Le parole

SCENDERE IN CAMPO – «Non vedo l’ora di scendere in campo, Pioli mi ha detto che domani contro il Vicenza mi darà l’opportunità di giocare qualche minuto, non vedo l’ora».