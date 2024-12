De Ketelaere, Parolo non ha dubbi: «Lui non voleva tornare al Milan». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Marco Parolo, durante il programma di DAZN Step on Football, ha affermato che Charles De Ketelaere non sarebbe voluto tornare al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLO SU DE KETELAERE – «È fuori categoria quest’anno per come domina il campo. È un rimpianto per il Milan? Sì. Dopo il primo anno all’Atalanta secondo me non voleva tornare al Milan lui».