De Ketelaere via dal Milan: retroscena. Contatti in corso con una squadra italiana per il futuro del centrocampista belga

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nome di Charles De Ketelaere è un’idea in casa Atalanta.

Non ci sono ancora degli accordi con il Milan, ma i contatti sono in corso per il passaggio del centrocampista belga a Bergamo. Il suo profilo, infatti, intriga la dirigenza.