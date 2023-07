De Ketelaere via dal Milan? Il Psv avanza, ma il belga dice no: le novità sul futuro dell’attaccante belga

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito aggiornamenti riguardo Charles De Ketelaere. Il belga è tornato a Milanello e partirà con la squadra per gli Stati Uniti, ma il suo futuro resta da scrivere.

Il Psv al momento è il club che ha mosso i passi più concreti per l’ex Bruges, che però non sembra gradire la destinazione. Anzi, De Ketelaere in cuor suo spera di rimanere al Milan per provare a riscattare una prima stagione molto negativa.