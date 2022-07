De Ketelaere Milan: i rossoneri hanno in mano il sì del giocatore

Tra gli obiettivi per la trequarti del Milan c’è De Ketelaere. Secondo quanto riportato da Marchetti i rossoneri hanno il si del giocatore

«Per il momento il Milan ne prenderà uno, portando avanti le trattative in contemporanea, perché sono entrambe molto difficili. I rossoneri stanno adottando la strategia dell’incassare prima il sì del giocatore, e oggi nella corsa a due che si è instaurata per De Ketelaere con il Leeds il Milan il sì del giocatore ce l’ha in mano. Perché giocherà in Champions League, perché è il Milan e perché è campione d’Italia e nonostante la Premier sia un campionato fortemente attrattivo ad oggi. Tra Milan e Leeds oggi vince il Milan, poi però bisognerà capire se vengono fuori altri club. Altrettanto affascinante è la sfida per ZIyech, con il giocatore che oggi è stato ufficialmente messo sul mercato dal Chelsea. Il Milan questo già lo sapeva, e anche qui bisognerà capire come far tornare conti e formule. È tutto un problema di numeri alla fine: in un caso c’è un cartellino alto con stipendio basso, dall’altro c’è un cartellino molto basso, o un prestito, e poi uno stipendio molto alto. Bisognerà capire intanto quale delle due trattative andrà a buon fine e che tipo di costi ci sono. Sono alternativi? Per il momento è così, ma nulla vieta al mercato di cambiare. Basta una cessione per riaprire altri tipi di operazione»