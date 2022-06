De Ketelaere Milan: l’offerta dei rossoneri e la richiesta del Bruges

Tra i nomi in orbita Milan in ottica calciomercato c’è quello di De Ketelaere. I rossoneri per il belga arrivano a 30 milioni

Secondo Tuttosport una cifra non sufficiente: la richiesta del Bruges è di 35 milioni più bonus. C’è margine per trattare, anche se il Diavolo dovrà stare attento alla concorrenza del Leicester.