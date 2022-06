De Ketelaere Milan: l’interesse c’è ma il Bruges fa muro

Tra i vari nomi accostati al Milan per il mercato in entrata c’è quello di De Ketelaere: l’interesse c’è ma il Bruges fa muro

Tra i vari nomi accostati al Milan per il mercato in entrata c’è quello di De Ketelaere.

Come riportato da a strada che porterebbe al talento belga si starebbe complicando dal momento che il Bruges, destinato a perdere un altro obiettivo del Milan come Noa Lang in estate, non vorrebbe privarsi anche del suo numero 90.