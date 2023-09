De Ketelaere show in nazionale: gol da favola dell’ex Milan

De Ketelaere show in nazionale: gol da favola dell’ex giocatore del Milan, passato in estate all’Atalanta

Continua il momento molto positivo per Charles De Ketelaere. Il belga, che in estate ha lasciato il Milan per rilanciarsi con la maglia dell’Atalanta, ha trovato ieri il gol in nazionale.

E non una rete qualsiasi. Il belga ha scartato sulla linea di fondo un difensore avversario prima di depositare in rete il pallone da posizione defilata. Un gol da applauso per il trequartista, che sembra essersi trovato dopo un’annata complicata in rossonero.