De Ketelaere Atalanta, Santacroce: «Sarebbe perfetto perché…». Le sue parole ai microfoni di Sky Sport 24

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Santacroce ha parlato del possibile trasferimento di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta. Le sue dichiarazioni.

SANTACROCE – «Come giocatore l’Atalanta farebbe un colpaccio. Non ha avuto ancora le giuste occasioni. Caratterialmente, troverebbe l’allenatore perfetto per far uscire il suo carattere. Al Milan ci deve essere stato un intoppo»