De Ketelaere all’Atalanta: accelerata col Milan, ora è vicinissimo! TUTTI i dettagli legati al futuro del centrocampista belga

Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, Charles De Ketelaere è vicinissimo all’Atalanta: operazione in prestito per il centrocampista belga, con i contatti di oggi col Milan che hanno portato a un’accelerata.

Il giocatore si starebbe convincendo del trasferimento alla corte di Gian Piero Gasperini. Attese novità nelle prossime ore.