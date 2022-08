De Ketelaere a destra? La spiegazione di Pioli

Stefano Pioli ha smentito la possibilità che De Ketelaere possa essere impiegato come esterno destro: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa di oggi, Stefano Pioli ha parlato così di De Ketelaere:

«Abbiamo fatto un’analisi video con De Ketelaere per capire le sue caratteristiche, ha fatto bene ovunque anche a destra ma serve partendo dalla trequarti o da seconda punta. Poi con le conoscenza potrà migliorare, per ora non credo che possa giocare da subito a destra. Charles è un trequarti e giocherà lì poi possiamo spostarlo sul centro-destra o sinistra, per noi è fondamentale. Sta già imparando la lingua, ragazzo molto intelligente. Avere tanti calciatori è positivo».

