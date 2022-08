Conferenza stampa Pioli «Domani partita complicata, io mi sento benissimo. Krunic unico indisponibile, sul centrocampo...»

Conferenza stampa Pioli pre Atalanta: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match contro gli orobici

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa Atalanta-Milan. Le sue dichiarazioni.

SCORSA STAGIONE: «La stagione scorsa sappiamo come è andata e sicuramente abbiamo un bagaglio di esperienza e più consapevolezza, il tutto con grande entusiasmo. Siamo solo alla seconda giornata di campionato, poi dalla prossima settimana partirà un tour de force. L’Atalanta è una squadra molto forte, ci conoscono bene così come noi conosciamo loro. Ci siamo preparati bene».

ATALANTA: «Domani è uno step per crescere, ogni partita ti dice dove lavorare di più. Domani sarà un test importante, l’Atalanta ha la stessa intelaiatura e ha ritrovato Zapata. Quello di domani è uno scontro diretto, chiaro che arriva molto presto nel calendario ma è una gara da affrontare nel miglior modo possibile».

TONALI: «Tonali può diventare un centrocampista completo, lo è ma essendo così giovane avrà bisogno di esperienza. La crescita che ha avuto la scorsa stagione è stata importante, l’ho ritrovato allo stesso modo. Deve essere un ragazzo ambizioso, sia fisico che tecnico che tattico. Gli fa bene sentirsi così milanista, giocando con passione dai qualcosa in più».

PARAGONE CON LE ALTRE SFIDE: «Mi aspetto una sfida simile alle scorse, le due squadre si conoscono bene. Sviluppiamo entrambe un calcio propositivo. Poi ogni partita è diversa, lo scorso anno abbiamo segnato subito. Difficile prevedere lo sviluppo ma credo che sarà una partita molto intensa ed equilibrata. Ci aspettiamo un avversario pronto in un bell’ambiente».

ANALISI CAMPIONATO: «Intercambiabili sì, domani si chiudono le prime due settimane normali, dal Bologna dovremo interpretare diversamente. So di avere una rosa più forte dello scorso anno, i nuovi mi stanno dando grandi soddisfazioni. Tutti importanti ma nessuno indispensabile. Credo che sarà un campionato molto equilibrato, credo che ci saranno 7-8 squadre, molte si sono rinforzate. Noi dobbiamo proseguire sul nostro percorso e cercare di vincere la prossima partita cercando sempre di migliorare».

CONCORRENZA: «La concorrenza deve fare bene, se vuoi giocare nel Milan. I giocatori mi devono mettere in difficoltà, già per domani le scelte non saranno facili. I cambi saranno molto importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Origi sta meglio, Giroud e De Ketelaere anche. Possiamo cambiare caratteristiche rimanendo molto pericolosi per l’avversario».

MERCATO: «Per il mercato, è condiviso dall’area tecnica e dal club. Abbiamo la volontà di migliorare qualche situazione ma la rosa è forte, anche Kjaer è vicino alla migliore condizione. Siamo già competitivi, vediamo se troviamo qualcosina».

PUNTI: «Alla fine conta fare i punti, per me il campionato sarà così equilibrato che sarà difficile ripetere lo stesso punteggio dello scorso anno. Vero che alla prima giornata hanno vinto tutte, ma le cose cambieranno più avanti. Vincerà chi saprà giocare con intensità e qualità, gli scontri diretti comunque saranno fondamentali come lo scorso anno».

DE KETELAERE: «Abbiamo fatto un’analisi video con De Ketelaere per capire le sue caratteristiche, ha fatto bene ovunque anche a destra ma serve partendo dalla trequarti o da seconda punta. Poi con le conoscenza potrà migliorare, per ora non credo che possa giocare da subito a destra. Charles è un trequarti e giocherà lì poi possiamo spostarlo sul centro-destra o sinistra, per noi è fondamentale. Sta già imparando la lingua, ragazzo molto intelligente. Avere tanti calciatori è positivo».

SQUADRE SIMILI: «I concetti sono simili a quelli dell’Atalanta, le posizioni no. Tutte e due le squadre cercano di essere aggressive, noi abbiamo caratteristiche diverse dalle loro, sfruttiamo diversamente la nostra fase offensiva, le loro posizioni sono più fisse. Noi preferiamo magari svuotare e riempire con diversi giocatori».

POBEGA «Pobega deve portarci fisicità e chili, punto molto su di lui, sta meglio dopo il problemini avuto in estate, è pronto per aiutare la squadra».

FASCIA DESTRA: «Con l’Udinese abbiamo giocato più a destra grazie alle caratteristiche dell’Udinese, Calabria ha gestito molto bene i palloni, specie nel primo tempo. Siamo una squadra matura, sappiamo quanto l’Atalanta sia brava a prendere rifornimenti. Domani essere liberi sarà difficile, dovremo muoverci tanto. L’unico indisponibile è Krunic che ieri ha avuto un problemino muscolare, vediamo poi l’entità».

MESSIAS E SAELEMAEKERS: «Messias e Saelemaekers hanno caratteristiche simili, Junior ci da più in ampiezza, Alex nell’andare tra le linee. Sono pronti a giocare entrambi con un alto rendimento».

BENNACER «Bennacer sta crescendo tanto, è un giocatore forte e molto completo che abbina quantità e qualità. Se più basso o più alto dipende da come vorremo costruire, dipende dagli avversari e da quello che vogliamo fare noi. I giocatori sono abituati ad entrambe le situazioni, caratteristica molto importante».

CENTROCAMPO: «Sul piano numerico a centrocampo siamo ok, Krunic lo scorso anno era un jolly, quest’anno non giocherà a trequarti ed è un mediano. Bakayoko sta bene, sta meglio».

AMBIZIONE: «Ognuno deve avere l’ambizione di fare qualcosa di meglio, io nel mio ruolo o delle responsabilità importanti, sto cercando di alzare il livello della mia comunicazione con loro, di essere sempre più sicuro e motivante. Cresciamo reciprocamente, anche io posso ancora dare tanto. Non sono nato del Milan, ma qui sto benissimo e mi sento molto più giovane della mia metà. Voglio ottenere il massimo».

CARATTERISTICHE PER DOMANI: «Credo che domani servirà organizzazione, fisicità e qualità soprattutto che è quella che ti fa vincere le partite anche se domani da sola non basterà».

FASCIA SINISTRA E DESTRA: «La stagione scorsa siamo stati molto equilibrati, la nostra fascia sinistra è straripante in ripartenza, ma in costruzione abbiamo fatto bene su entrambe le corsie. Poi come ho detto dipende dalle caratteristiche degli avversari».

CAMPIONI D’ITALIA: «Siamo talmente concentrati su quello che dobbiamo fare che non stiamo pensando al fatto che siamo Campioni d’Italia. Siamo concentrati solo sulle partite e un’ottima preparazione. La squadra sta bene».