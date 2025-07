Ibrahimovic Milan, Giletti punzecchia lo svedese: c’entrano Allegri e Tare, le dichiarazioni

Ibrahimovic Milan, Massimo Giletti, noto giornalista, ha commentato la posizione dello svedese dopo l’arrivo di Allegri e Tare

Nel panorama calcistico italiano, le dichiarazioni degli esperti sono sempre un punto di riferimento per comprendere le dinamiche e le prospettive delle squadre. Recentemente, il noto giornalista Massimo Giletti è stato ospite ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri”, offrendo la sua visione acuta e spesso controcorrente sulle principali squadre di Serie A. Un’analisi che spazia dalla complessa situazione della Juventuspost-Agnelli fino alle ambizioni di Inter, Milan e Roma, il tutto condito da osservazioni pungenti e spunti di riflessione.

Uno dei temi centrali toccati da Giletti è stato il futuro della Juventus. La domanda inevitabile è stata: la Juve post-Agnelli sta diventando il Manchester post-Ferguson? La risposta di Giletti è stata eloquente: “La Juve ha pagato un dazio altissimo, è stata colpita per la questione Superlega, che a me non ha mai convinto come scelta. Molto curioso che abbia pagato solo la Juve per le plusvalenze, che tutti comunque fanno anche ora. Non so se siamo come lo United, ma sono convinto che non sarà un anno molto semplice per la Juve”. Questa affermazione sottolinea non solo le difficoltà economiche e giudiziarieaffrontate dal club bianconero ma anche un possibile ridimensionamentotecnico che potrebbe renderla meno dominante rispetto al passato glorioso. La questione delle plusvalenze, in particolare, resta un nodo irrisolto che ha coinvolto il club in modo significativo.

Passando alle altre grandi del campionato, Giletti non ha risparmiato commenti. Ha analizzato con attenzione l’Inter, sottolineando un’occasione sprecata nella stagione precedente: “L’Inter ha buttato via lo Scudetto lo scorso anno, nel momento in cui Inzaghi aveva fatto capire che non sarebbe rimasto. Lì la squadra ha fatto capire che non era più unita”. Nonostante questa critica, il giornalista ha riconosciuto la solidità dirigenziale del club nerazzurro: “L’Inter ha una grande società guidata da Marotta e Ausilio, per il resto l’Inter e il Napoli mi sembrano molto più avanti“. Questo evidenzia come, nonostante gli alti e bassi sul campo, la visione strategica e la competenzadella dirigenza siano percepite come un punto di forza fondamentale per il futuro interista. L’accoppiata Marotta-Ausilio continua a essere un pilastro per le ambizioni del club.

Il Milan è stato un altro argomento di discussione, e qui Giletti ha espresso un’opinione che potrebbe far discutere i tifosi rossoneri, soprattutto considerando i recenti importanti cambiamenti nello staff tecnico e dirigenziale. Come confermato, Tare è il nuovo Direttore Sportivo del Milan e Allegri il nuovo allenatore. Su questo, Giletti ha dichiarato: “Al Milan Allegri con Tare hanno messo in ombra Ibra, e forse è un bene”. Questa frase suggerisce una nuova era per il Milan, dove l’influenza di figure iconiche come Zlatan Ibrahimović potrebbe essere stata ridimensionata a favore di una struttura più definita e di un approccio manageriale distinto, guidato proprio dalle nuove figure chiave di Allegri e Tare. L’ombra di Ibra si allunga, ma la gestione Allegri-Tare promette un nuovo corso.

Infine, la Roma è stata definita da Giletti come un “punto interrogativo”. Questa sintetica ma efficace descrizione riassume l’incertezza che circonda il club capitolino, spesso caratterizzato da alti e bassi e da una ricerca di stabilità che sembra non trovare mai piena realizzazione. La Roma è sempre una squadra che genera grandi aspettative, ma il suo percorso è spesso imprevedibile, rendendola una delle incognite più grandi del campionato.

In sintesi, le parole di Massimo Giletti a TMW Radio offrono uno spaccato interessante e dettagliato sullo stato di salute e sulle prospettive delle principali squadre di Serie A. Un’analisi che, pur nella sua sintesi, riesce a cogliere le sfumature complesse di un calcio in continua evoluzione, tra ambizioni, difficoltà e speranze per la stagione a venire.