Terracciano Milan, le parole dopo la sconfitta in amichevole contro l’Arsenal. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dopo il fischio finale dell’amichevole Arsenal–Milan, che ha segnato la prima uscita stagionale del Diavolo in Asia, Pietro Terracciano ha offerto le sue prime impressioni ai microfoni di Sky Sport.

Pietro Terracciano, classe 1990, è un portiere esperto e affidabile, noto per la sua prontezza nei riflessi e la sua solida presenza tra i pali. La sua acquisizione mira a dare maggiore profondità e sicurezza al reparto dei portieri del Milan, affiancando l’estremo difensore titolare Mike Maignan. La gara contro l’Arsenal ha rappresentato per lui un’occasione importante per iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni e con le dinamiche di gioco richieste dal tecnico.

Nel corso dell’intervista, Pietro Terracciano ha sicuramente condiviso il suo punto di vista sulla partita e sullo stato di forma della squadra. Probabilmente ha evidenziato l’impegno dei giocatori e la volontà di mettere in pratica i dettami tattici di Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore che ha ripreso le redini del club lombardo in questa stagione. Trattandosi di un test pre-campionato, l’attenzione non sarà stata solo sul risultato, ma soprattutto sulle sensazioni in campo e sulla coesione del gruppo. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – “Sono contento di aver fatto l’esordio con questa maglia. Ora inizia un periodo di test impegnativi ma abbiamo già dato buone risposte sotto il profilo dell’atteggiamento“.

Quali sono le prime impressioni su Allegri?

“Ho avuto un’ottima impressione, si vede che ha una mentalità vincente, sta a noi recepire al più presto i suoi dettami. C’è disponibilità da parte di tutti, questo gruppo ha voglia di lavorare e di rifarsi rispetto al campionato scorso“.

Buona gara in sostituzione di Maignan?

“Aspettiamo Mike che è importante per questa squadra, non vediamo l’ora di rivederlo in campo“.