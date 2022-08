De Ketelaere a Dazn: «Il livello è alto. Ecco cosa mi ha convinto». Le dichiarazioni del nuovo acquisto rossonero

Charles De Ketelaere ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista esclusiva a Dazn. Le parole del nuovo acquisto del Milan.

PROGETTO – «Non sono state le parole a convincermi ma quello che questo club sta facendo. Sta tornando di nuovo ai vertici, lo vediamo tutti quanto i giovani migliorino qui, e crescendo fanno crescere tutta la squadra. Hanno vinto lo scudetto, quindi è una grande squadra in cui maturare, se sei un giovane.»

TRATTATIVA – «C’è voluto un po’ di tempo per arrivare qui ed è per questo che la tensione stava crescendo, ma adesso sono felice di essere qui. Solo nel momento in cui ho firmato il contratto e ho avuto la maglia tra le mani mi sono detto: “Ok, adesso sono un giocatore del Milan!” e mi sono sentito davvero contento.»

COMPAGNI DI SQUADRA – «Chiaramente il livello di tutti è più alto rispetto al Bruges: ad esempio la qualità tecnica di Leao, la finalizzazione di Giroud… Tutte queste cose. Spero di arrivare a questo livello il più velocemente possibile. Primo avversario? Ho giocato contro Kjaer, nell’11 vs 11 avevo di fronte lui.»

PAROLE DI ORIGI SU PARAGONE CON KAKÀ E HAVERTZ – «Forse mi ha paragonato a Kaká perché ha giocato a Milano, oppure per la posizione in campo. Per quanto riguarda Havertz penso che non siamo simili, ma anche lui è alto, è un attaccante o centrocampista offensivo ed è mancino… In questo ci assomigliamo. Ma io preferisco dire che sono solo me stesso e in ogni partita voglio dimostrare chi sono.»

PRIMI DISCORSI CON PIOLI – «Prima della firma ho parlato con Pioli, quindi sapevo già un po’ cosa vuole. Un paio di giorni fa mi ha mostrato con lo staff dei video con lo stile di gioco che si aspetta da me. Mi è piaciuto molto e mi sono rivisto in quel tipo di calcio.»

RUOLO – «Quello che chiamano trequartista, ma posso fare altri ruoli. Questo però è il ruolo su cui devo focalizzarmi da subito. Ma è lo stile di gioco che mi piace; andare in profondità, avere libertà intorno alla punta. Non vedo l’ora di esprimermi in quella posizione.»

GUARDARE VIDEO DI ALTRI CALCIATORI – «Sì, soprattutto se devo cambiare ruolo ogni tanto guardo video di chi gioca in quella posizione per imparare e memorizzare i movimenti. Però non è che tutti i giorni guardo video sul calcio, lo faccio qualche volta prima delle partite.»

CENTRAVANTI – «Ho guardato i video dei migliori attaccanti al mondo come Lewandowski, Benzema… E me ne dimentico tanti altri.»

TREQUARTISTA – «Mi è sempre piaciuto molto De Bruyne, è uno dei migliori giocatori del Belgio. Nel mio ruolo è il migliore, quindi guardo come gioca lui.»

TREQUARTISTA IN LINGUA BELGA – «No, non c’è una parola precisa come in italiano, diciamo solo centrocampista offensivo.»

NUMERO 90 SIGNIFICA PAURA – «Non lo sapevo»

QUALCOSA CHE TI SPAVENTA – «Direi di no. Mi considero un ragazzo umile e calmo ma credo molto in me stesso, e quindi non c’è niente o nessuno che mi spaventi.»

CAMBIARE SIGNIFICATO DEL 90 – «Penso scegliere “ambizione”, perché sono ancora molto giovane e ho una lunga carriera davanti. Ho l’ambizione di fare grandi cose e quindi penso proprio che sceglierei questo.»

SOGNO – «Penso che la cosa più importante sia vincere la Champions, quello è il mio sogno. Ma ora sono al Milan, penso che sia più facile vincerla qui che a Bruges (ride, ndr), perciò spero di vincerla prima o poi.»