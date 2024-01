De Grandis a zero su Leao: «Ha fatto solo giocate per guardarsi. Mi viene da dire che non sappia giocare a calcio»

De Grandis ha parlato nel post-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni sul match

De Grandis ha parlato a SkySport nel post-partita di Milan Roma, partita terminata 3-1.

PAROLE – «Leao per me ha giocato con lo specchio in mano oggi, giocate per guardarsi. Oggi ha fatto un tacco inutile, un giocata fine a se stessa. Non fa più neanche gli strappi che faceva nell’anno dello scudetto.È un giocatore fortissimo fisicamente e tecnicamente. Mi viene da dire esagerando, e mi perdonerete, che non sa giocare a calcio che non fa mai le scelte giuste».