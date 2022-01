De Grandis esalta Leao: «Sulla fascia galoppa, non è frenabile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao è l’uomo più in forma in questo momento del Milan. Stefano De Grandis ha parlato di lui negli studi di Sky Sport 24. Le sue parole.

«In questo momento il giocatore on fire del Milan è Leao, non c’è dubbio. Vola sulla fascia, fa gol, salta l’uomo con grande personalità. Nel momento in cui il Milan è un po’ appesantito lui invece ha mollato le zavorre e ha spiccato il volo. Purosangue, quando galoppa sulla fascia mi sembra che salti ostacoli e ha grande capacità di corsa. In questo momento non è frenabile.»