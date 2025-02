De Cuyper Milan, spunta la valutazione del terzino! Serve questa cifra per portarlo a Milanello

De Cuyper Milan, ai rossoneri servono almeno 25 milioni di euro per convincere il Brugge a liberare il terzino sinistro

Il calciomercato Milan è fortemente interessato a De Cuyper. Questa la valutazione del terzino del Brugge:

PAROLE – «Tra i nomi che sta valutando la società rossonera c’è quello di Maxim De Cuyper del Club Bruges, classe 2000 belga che potrebbe diventare l’erede di Theo. Il giocatore ha un contratto lungo con scadenza fissata per giugno 2028, la richiesta per il cartellino è di circa 25 milioni di euro. Siamo ancora in una fase preliminare di un’operazione che non è stata neanche messa in piedi, non ci sono trattative in corso ma secondo quanto riporta Tuttosport c’è stato un primo approccio a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del giocatore».