De Cuyper Milan, il compagno di squadra lo esalta: «Pronto per i rossoneri, rispetto a Theo Hernandez…»

De Cuyper Milan, il terzino del Brugge Miangue ha elogiato l’obiettivo di mercato del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, il terzino del Brugge Miangue ha esaltato così De Cuyper, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «De Cuyper è veramente forte e pronto per la Serie A: può imporsi in un campionato difficile come il vostro. Ricordo ancora quella domenica in cui il mister mi disse «Senna, sei pronto? Ora tocca a te» e mi inserì contro il Palermo. Due settimane dopo feci la prima da titolare a San Siro contro il Bologna. Momenti indimenticabili. Ha un’ottima struttura fisica abbinata a una buona tecnica. Sa crossare bene e a sinistra spinge tanto. Non sono sorpreso che si parli di lui. È meno dirompente palla alla piede rispetto a Theo, ma più diligente in fase difensiva. De Cuyper può fare bene a Milano. So che anche la Juve lo voleva. In Belgio ha giocato quasi sempre da terzino sinistro in una retroguardia a quattro. Penso sia quello il suo ruolo. Detto ciò, i giocatori bravi sanno adattarsi in base alle esigenze tecnico-tattiche degli allenatori e non credo che Maxim avrebbe problemi in un 3-5-2 ad esempio come quello che Allegri usava alla Juventus».