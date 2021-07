De Bruyne: «Ho giocato con la caviglia lesionata. Italia squadra di prim’ordine»

De Bruyne ha parlato dopo l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Italia: ecco le dichiarazioni del numero 7 del Belgio

De Bruyne commenta l’eliminazione da Euro 2020 da parte dell’Italia. Le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

BELGIO – «È stato un torneo difficile per noi, abbiamo subito tanti infortuni. Abbiamo lottato fino alla fine. L’Italia è stata migliore di noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo creato noi più occasioni. Avremmo potuto segnare il 2-2, ma non ci siamo riusciti. Ringrazio lo staff medico per il lavoro svolto negli ultimi quattro giorni. Ho giocato con una lesione a un legamento della caviglia sinistra, non è stato facile».

ITALIA – «Abbiamo perso contro una squadra di prim’ordine. Proveremo a vincere la prossima volta, al Mondiale, ma prima devo riprendermi fisicamente. Ho avuto troppi problemi negli ultimi due mesi».