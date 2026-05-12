Davide Ancelotti si candida per la panchina del Milan: «Mi sento pronto. Vi racconto un aneddoto su Modric»

Il figlio di Carlo apre a un futuro sulla panchina rossonera e racconta un retroscena sul “perfezionista” Luka Modric

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti ha parlato a cuore aperto del suo legame con i colori rossoneri e delle sue ambizioni professionali. Il figlio d’arte non ha mai nascosto la sua fede calcistica, dichiarando apertamente: «Se sono milanista? Prima di intraprendere questa carriera moltissimo. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca». Un legame viscerale che oggi si traduce nel desiderio di ripercorrere le orme del padre sulla panchina del Diavolo. Alla domanda su un possibile futuro alla guida del club, la risposta è stata netta: «Se allenerei il Milan come mio padre? Certo, e mi sento anche pronto per farlo».

Durante la lunga esperienza al Real Madrid, Davide ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con grandi campioni, tra cui l’attuale stella rossonera Luka Modric. Di lui ha descritto il lato più meticoloso attraverso un curioso aneddoto legato alla scaramanzia e alla precisione: «Giocava sempre con delle calze che metteva sotto ai calzettoni del Real. Un giorno in casa del Rayo il magazziniere, che per lui era un fratello, si dimenticò di portarle. Apriti cielo, Luka era una furia». Un dettaglio che, secondo Ancelotti jr, conferma quanto il croato sia un maniaco del dettaglio e un professionista estremo.

Il retroscena sulla firma con il Milan

L’intervista ha toccato anche i retroscena del trasferimento di Modric a Milano. Davide Ancelotti ha confermato che ci sono stati dei contatti prima dell’ufficialità del colpo di mercato: «Se ci ha chiamato prima di firmare per il Milan? Nel calcio è normale. Così come Xabi Alonso prima di raccogliere l’eredità di Ancelotti al Real». Parole che sottolineano il grande rispetto che lega i campioni del Real alla famiglia Ancelotti, testimoniando come il parere del tecnico e del suo staff sia stato tenuto in grande considerazione dal fuoriclasse croato prima di approdare alla corte di Massimiliano Allegri.