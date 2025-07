Condividi via email

Davide Ancelotti, nuova avventura di prestigio per il figlio dell’ex allenatore del Milan: sta per firmare con questa squadra. Le ultimissime notizie

Una nuova entusiasmante sfida attende Davide Ancelotti, figlio del celebre Carlo, ex allenatore del Milan. Per la prima volta nella sua carriera, Davide assumerà il ruolo di capo allenatore, guidando il Botafogo, prestigioso club brasiliano. Questa notizia segna un momento cruciale nel percorso professionale di Ancelotti junior, che finora ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco del padre in diverse delle più grandi squadre d’Europa.

Davide Ancelotti ha costruito una solida reputazione come tattico meticoloso e preparatore atletico di alto livello, lavorando al fianco di Carlo in club del calibro di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid. La sua esperienza accumulata in questi contesti, a contatto con alcuni dei migliori giocatori e allenatori del mondo, lo ha preparato per questo salto di qualità. La sua profonda conoscenza del calcio, unita alla capacità di comunicare efficacemente con i giocatori, sono qualità che il Botafogo ha evidentemente riconosciuto e apprezzato.

L’approdo in Brasile rappresenta una scelta coraggiosa e ambiziosa. Il calcio sudamericano è noto per la sua intensità, la passione dei tifosi e le sfide tattiche uniche. Per Davide Ancelotti sarà l’occasione di dimostrare le proprie capacità di leadership e di implementare le proprie idee di gioco senza la figura paterna a fungere da riferimento principale. L’obiettivo sarà quello di portare il Botafogo a competere ai massimi livelli nel campionato brasiliano e nelle competizioni continentali.

Questa nomina è un chiaro segnale della sua crescita professionale e della fiducia riposta nelle sue capacità. Tutti gli occhi saranno puntati su Davide Ancelotti per vedere come si districherà in questa sua prima avventura da “solista” alla guida di una squadra, con la speranza di ripercorrere, anche se con un proprio stile, le orme vincenti del padre.