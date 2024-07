David Milan: la Roma APRE la trattativa per l’ex obiettivo! COSA FILTRA sul futuro dell’attaccante

La Roma cerca un attaccante ed è pronta a fare sul serio per David. Aperta la trattativa per l’ex obiettivo del Milan

Attaccante nel mirino. Dopo la partenza di Lukaku, la Roma cerca un nuovo centroavanti ed è pronta a fare sul serio per David.

Come riportato da Nicolò Schira i giallorossi hanno aperto le trattative con il Lille per l’attaccante canadese, accostato in passato anche al calciomercato Milan, che è stato contattato anche da due club della Premier League. Continua la corsa