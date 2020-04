David Beckham si dimentica del Milan sui social – VIDEO

David Beckham nelle ultime ore ha deciso di partecipare ad una raccolta fondi, intitolata All In, per l’emergenza coronavirus

David Beckham nelle ultime ore ha deciso di partecipare ad una raccolta fondi, intitolata All In, per l’emergenza coronavirus. In un video diventato virale ha elencato le proprie ex squadre (citando Manchester United, Real Madrid, PSG e Los Angeles Galaxy) ma dimenticandosi del Milan. Qualche tifoso rossonero, anche alla luce della decisione dello Spice Boy di chiamare “Inter” la propria quadra di Miami, ha storto il naso. Ecco il video con la “dimenticanza” dell’inglese che è stato già visualizzato da milioni di persone: