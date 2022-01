Darmian: «Il Milan sta facendo molto bene da un anno e mezzo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Darmian ha rilasciato una lunga dichiarazione in merito al derby contro il Milan, ecco le parole dell’ex terzino rossonero:

«Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby. Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo».