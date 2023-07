Danjuma Milan, svelati i motivi del no: ecco perché l’esterno è andato in Premier League, più precisamente all’Everton

Nella giornata di ieri è sfumato ormai in maniera definitiva il possibile trasferimento al Milan di Arnaut Danjuma. Tuttosport oggi in edicola ha spiegato i motivi del no ai rossoneri.

Il club inglese innanzitutto gli garantisce una titolarità che al Milan si sarebbe dovuto sudare. Inoltre il Villarreal aveva chiesto un obbligo di riscatto dopo il prestito annuale, condizioni che il Diavolo non ha voluto accettare.