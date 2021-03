Danimarca-Moldavia, risultato incredibile per la Nazionale di Kjaer. Buone notizie anche per il Milan

Buone notizie per il Milan. La Danimarca ha deciso di lasciare inizialmente in panchina Simon Kjaer per la partita contro la Moldavia.

Il rossonero ha sostituito Jens Stryger Larsen solo negli ultimi dieci minuti della sfida. Stefano Pioli avrà quindi il proprio difensore più riposato dopo la pausa per le Nazionali. Per la cronaca i danesi hanno vinto per otto a zero contro la Moldavia.