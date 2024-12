Danilo Milan, il difensore non partirà con la Juventus per la Supercoppa: il futuro è deciso!

Danilo, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, non partirà con la Juventus per la Supercoppa Italiana. Il brasiliano è ad un passo dal trasferimento al Napoli di Conte.

