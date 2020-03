Daniele Rugani primo contagiato da coronavirus in Serie A

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Daniele Rugani è risultato positivo al test per il coronavirus

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto che Daniele Rugani è risultato positivo al test per il coronavirus. Al momento il giocatore rientra nella categoria degli asintomatici e non presenta difficoltà di nessun tipo. Quest’ultima è sicuramente la notizia positiva che lascia tirare un sospiro di sollievo. D’altro canto bisogna però valutare i contatti avuti dal giocatore: in questo senso verranno effettuati controlli per limitare ulteriori contagi tra giocatori, giornalisti e addetti ai lavori.