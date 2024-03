De Rossi avvisa il Milan: «Solo noi credevamo a questa cosa»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha avvisato il Milan dopo la vittoria odierna contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Roma-Sassuolo, Daniele De Rossi ha avvisato il Milan:

PAROLE– «Fondamentale vincere tutte le partite perché all’inizio non so neanche se tutti ci credessero, ma ci credevamo noi, e ora dobbiamo fare questa risalita. Poi qualche partita puoi vincerla passeggiando, altre facendo più fatica. Oggi è stato bravo il Sassuolo e noi siamo stati meno brillanti, ma a volte basta un guizzo di uno dei campioni per vincere e così è stato».