Daniel Maldini: «Trequartista o punta? Davanti va bene da tutte le parti». Le parole del rossonero in prestito

Daniel Maldini, calciatore dell’Empoli in prestito dal Milan, ha parlato nel pre partita della gara contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni a SkySport.

PAROLE – «Sappiamo che è una gara delicata, contro un avversario forte. Cercheremo di portare a casa punti e fare una buona partita. Giochiamo bene senza raccogliere? Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, stiamo lavorando per questo e riusciremo a trovare gli spunti giusti. Trequartista o punta? Davanti per me va bene da tutte le parti, non cambia molto».