Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste Daniel Maldini con l’ipotesi cessione in prestito secco

Come riportato da Calciomercato.com il Verona ha chiesto Daniel Maldini ed è una destinazione molto gradita anche a papà Paolo. Esce dalla corsa la Cremonese mentre sale lo Spezia. Proprio al club ligure il figlio d’arte aveva realizzato il primo, fondamentale, gol in serie A.