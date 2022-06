Daniel Maldini Milan, bivio sul futuro: permanenza o prestito?

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Daniel Maldini ad un vero e proprio bivio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’ipotesi conferma resta in piedi, un altro anno a Milanello permetterebbe a Daniel di continuare a migliorarsi, l’alternativa è quella di fare la valigia, andare via in prestito, per mettere minuti ed esperienza nelle gambe. A gennaio ci aveva provato la Spal, che era andata molto vicina ad ingaggiarlo, non è da escludere che possa tornare alla carica. Di certo sono in molti a volerlo, tra Serie A e Serie B, deve solo capire se restare o partire.