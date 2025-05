D’Amico Milan, Furlani non si arrende! Percassi lo blinda ma i rossoneri hanno una convinzione. Ecco quale

D’Amico Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, non si arrende: il Diavolo è convinto che a fine campionato l’Atalanta possa liberare il dirigente

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, in casa Milan si ha una precisa convinzione per quanto riguarda il nuovo eventuale direttore sportivo.

L’Atalanta blinda D’Amico, ma il Milan non si arrende La partita resta aperta, al di là delle parole di Percassi jr: fra Atalanta e Milan i rapporti sono ottimi, quindi non è affatto da escludere che conclusa la stagione si possa trovare un’intesa.