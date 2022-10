Damiani: «Leao non è più una sorpresa e in una finale punterei su di lui…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Oscar Damiani ha detto la sua ai microfoni del Corriere dello Sport su chi preferisce tra Rafael Leao e Kvaratskhelia. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Se dovessi giocare una finale, punterei su Leao col rischio di non averlo in giornata. Leao non è più una sorpresa, è straordinario e può ancora migliorare nella continuità».