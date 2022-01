D’Ambrosio: «Scudetto? Per ripeterci serve qualcosa di più». Così il terzino dell’Inter sulla rincorsa al tricolore

Lunga intervista di Danilo D’Ambrosio alla Gazzetta dello Sport: le parole del difensore dell’Inter che ha trattato diversi argomenti.

D’Ambrosio, passano proprietà, dirigenti e giocatori, ma lei è sempre lì: come fa?

Attaccamento alla maglia: o ce l’hai di tuo o ti viene giocando. E poi posso dire di essere sempre stato un professionista serio».

Che cosa si aspetta dal 2022 in una parola?

«Crescita. Non ci accontentiamo anche se confermarsi è sempre più difficile di stupire. Puoi stupire una volta, ma per ripetersi serve qualcosa in più».

D’estate, nella tempesta, si aspettava che andasse così bene?

«Tanti pensavano al peggio, ma nello spogliatoio eravamo molto più tranquilli rispetto a chi guardava da fuori. È arrivato un nuovo allenatore a dare idee senza togliere le basi dello scorso anno: il lavoro di tutti finora è stato egregio».