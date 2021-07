Dalot, United non propenso al prestito: subito un’alternativa per trovare un terzino che possa dare riposo a Calabria o a Theo Hernandez

NON CI SIAMO- Tuttosport di questa questa mattina spiega e racconta tutte le perplessità del Manchester United, il quale non sembrerebbe essere propenso al prestito per il portoghese, già in rossonero la scorsa stagione ma in modalità secca. Il Milan lo rivorrebbe con diritto di riscatto, opzione mai gradita in Inghilterra.

ODRIOZOLA- I rossoneri potrebbero così decidere di andare all’assalto del terzino del Real Madrid, sempre con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto.