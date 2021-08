Dalot a segno con lo United: il Milan spera ancora nel ritorno

Dalot è andato in goal nell’amichevole di oggi tra Manchester United ed Everton: il terzino portoghese è ancora un obiettivo del Milan

Diogo Dalot sta svolgendo la preparazione con il Manchester United, in attesa di conoscere precisamente il proprio futuro. Il terzino portoghese sta ben figurando: oggi è andato infatti in goal nel quattro a zero che i Red Devils hanno rifilato all’Everton.

IL MILAN SPERA ANCORA – Maldini e Massara credono ancora nel terzino che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione. Un’offerta di 4-5 milioni per il prestito oneroso con conseguente diritto di riscatto potrebbe definitivamente convincere il club inglese.