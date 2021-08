Dalot: «Al Milan è stato tutto perfetto, stagione straordinaria»

Diogo Dalot ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni del canale ufficiale del Manchester Utd, ecco le sue parole

Sulla stagione passata: «Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa del Milan a essere disponibile per tutte le partite della stagione e per me è stata un’ottima cosa, oltre ovviamente ai minuti e alle partite che ho giocato, che sono state tante. E’ stato tutto perfetto. Ho incontrato persone molto brave nel club, persone molto brave in città ed è stato fantastico. La possibilità di giocare in un altro campionato mi ha portato cose molto buone, non solo per il calcio ma anche per la mia vita. L’esperienza è stata fantastica, sono molto contento di quello che ho fatto la scorsa stagione».

Sugli obiettivi: «Voglio continuare a giocare, voglio continuare a dare tutto quello che ho e migliorare. So che la scorsa stagione è stata fantastica, ma posso fare ancora di più».