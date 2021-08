Dalot Milan, prosegue il braccio di ferro con lo United: trattativa in salita

Dalot rimane la prima scelta per la fascia destra del Milan, ma la trattativa con lo United continua a non sbloccarsi

Il braccio di ferro continua. Come riporta il Corriere dello Sport il Milan vorrebbe riportare a Milano Diogo Dalot, come alternativa a Davide Calabria sulla fascia destra di difesa, ma il Manchester United non ha intenzione di cederlo senza guadagnarci. I rossoneri invece vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Le trattative proseguono e probabilmente si andrà per le lunghe.